‘‘قسد‘‘ تنشر مضادات أرضية في الرقة والحسكة

وقالت "تنسيقيات" المسلحين إن تحركات "قسد" الجديدة، تهدف إلى حماية مواقعها وقياداتها من الاستهدافات الجوية التركية المتكررة، والتي زادت في الآونة الأخيرة.



وأوضحت، أن المضادات التي أرسلتها "قسد" على خطوط الجبهات هي من عيار 21 و14.5، وأن عدد المضادات التي جرى نشرها بمحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي 9 سيارات، وفي بلدتي تل تمر وأبو راسين شمال محافظة الحسكة بلغ إلى الآن نحو 11 مضادا أرضيا.



وأضافت "التنسيقيات"، أن المضادات جرى نشرها بعيدا عن نقاط وخطوط تمركز مسلحي "قسد" وذلك لتجنب إلحاق الأضرار بهم وبعتادهم في حال تم استهدافها من قبل الطيران المسير التركي.