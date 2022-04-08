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الجمعة 8 نيسان 2022 ساعة 08:12

الجمارك الايرانية: صادرات ايران للاتحاد الاوراسي تنمو 15 بالمئة

الجمارك الايرانية: صادرات ايران للاتحاد الاوراسي تنمو 15 بالمئة
وبيّن " حسن كاخكي" في تصريح اليوم الخميس، أن الصادرات الايرانية الى دول الاتحاد ( روسيا - كازاخستان - أرمينيا - قرغيزيا - بيلاروسيا ) بلغت نحو 1.170 مليار دولار في مقابل واردات تجاوزت 4 مليارات دولار في الفترة المذكورة.

وأشار أن التبادل التجاري بين ايران والاتحاد في الشهور الـ 11 الاولى من السنة المالية الفائتة فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 19 فبراير/شباط 2022، سجلت 5.034 مليار دولار بنمو 69 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة التي حققت 2.970 مليار دولار.

وأوضح ان ايران تصدر الى روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا وبيلاروسيا المنتجات الزراعية والخضروات وفي المقابل تستورد القمح والذرة والاعلاف والمواد الانتاجية.
مصدر : وكالات
رقم : 988000
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