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الجمعة 8 نيسان 2022 ساعة 10:50

القوات الروسية تحاصر بلدتين في إقليم دونباس

القوات الروسية تحاصر بلدتين في إقليم دونباس
صواريخ روسية عالية الدقة تستهدف معدات عسكرية اوكرانية في منطقة جيتومير، وتسقط مروحتين قرب خيرسون.

المتحدث باسم الوزارة الدفاع الروسية "إيغور كوناشينكوف"، كشف عن محاصرة قوات بلاده بلدتين في إقليم دونباس بشكل كامل.

في المقابل قال المستشار في الرئاسة الأوكرانية "أوليكسي أريستوفيتش" ان الهجمات الجوية الروسية تركز على شرقي البلاد، والقوات الروسية تسعى لتطويق القوات الأوكرانية هناك، معتقدا عدم وقوع ذلك.

وتواجه العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ضغوطا غربية واسعة وعلى اثر ذلك قررت الجمعية العامة للامم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وذلك أثناء جلستها الاستثنائية والطارئة بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

ويُعتبر هذا التحركُ الذي قادته الولايات المتحدة الثانيَ في تاريخ الامم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في2011.

وفي اول رد فعل روسي قررت موسكو إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وأعتبر "غينادي كوزمين" نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة أن قرار إنهاء العضوية اتُخذ عقب التصويت بتعليق عضوية بلاده، واصفا الخطوة بغير المشروعة لدوافع سياسية، وقال نائب المندوب الروسي ان مجلس حقوق الإنسان، محَتكر من قبل مجموعة من البلدان تستخدمه لأغراضها الخاصة، متهما الولايات المتحدة الاميركية، بمحاولة فرض سيطرتها الكاملة في العلاقات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان عبر تعليق عضوية بلده في المجلس.

وفي سياق العقوبات فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الفحم الروسي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، كما حظر الصادرات، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية، وإضافة 200 فرد روسي إلى القائمة السوداء للاتحاد.

اليابان دخلت على خط العقوبات من خلال خفض واردات الفحم الروسي تدريجيا حتى انهاء هذه الواردات، وقال الوزير "كويشي هاجيودا" إن بلاده جمدت أصول مسؤولين روس ورجال أعمال وبنوك ومؤسسات أخرى، بما يتمشى مع دول مجموعة السبع، كما حظرت صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى روسيا.
رقم : 988005
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