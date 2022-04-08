لوكاشينكو: سنكون إلى جانب روسيا دائما

وأضاف لوكاشينكو، في لقاء مع السفير الباكستاني لدى بيلاروس ساجاد حيدر خا : "أنت تدرك جيدا ما يحدث في هذه المنطقة فيما يتعلق بالصراع، بما في ذلك بين روسيا وأوكرانيا.. يجب أن تعرف موقفنا المبدئي: روسيا هي حليفنا وحليف موثوق به. لقد كنا دائما جنبا إلى جنب مع روسيا وسنستمر في ذلك في أي موقف كان وأي صعوبات كانت".



في الوقت نفسه، شدد لوكاشينكو على أن مينسك "مع تسوية سلمية للنزاع" في أوكرانيا.



كما لفت إلى أن "الشعب البيلاروسي لن يقبل بأي حرب أو أي صراع أو مواجهة.. هذا هو أساس موقفنا الحالي، والذي يتم التعبير عنه في حقيقة أن القضايا التي تتم مناقشتها بطريقة أو بأخرى في بعض المحافل الدولية لا يمكن مناقشتها ولا يمكن اتخاذ القرارات دون مراعاة مصالح الجانب البيلاروسي. سنقوم بذلك". مؤكدا استمرار التمسك بهذه المواقف.