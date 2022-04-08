بكين: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يزيد من حدة الانقسام

وأضاف ليجيان في إفادة صحفية، لم تكن هناك مشاورات لجميع الدول الأعضاء، ولن يؤدي هذا النهج إلا إلى تفاقم الانقسام في المجلس.



وتابع المتحدث، قائلا: "لم تكن عملية إعداد القرار ذي الصلة مفتوحة وشفافة، ولم تجر، كالعادة، مشاورات مع جميع الدول الأعضاء وتبادل واسع للآراء، وهذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام بين الدول الأعضاء، وزيادة التناقضات بين الطرفين وصب الزيت على النار. مشددا على أن ذلك لن يسهم في تهدئة الصراع ومفاوضات السلام".



يذكر أنه في وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. القرار، الذي تم اتخاذه بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حرم روسيا من حق التصويت والحق في التحدث في المجلس. رداً على ذلك، أعلنت روسيا أنها بصدد إنهاء سلطاتها في مجلس حقوق الإنسان.