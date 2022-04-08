حماس تزف الشهيد رعد حازم وتؤكد: المقاومة مستمرة

وهنأت حماس في بيانٍ لها اليوم الجمعة، جنين ومخيمها وعائلة حازم بارتقاء الشهيد، الذي أبى إلا أن يؤكد للاحتلال أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن أبطال جنين على العهد مع الله بالمضي في طريق المقاومة والتحرير.



وقالت: إننا إذ نزف الشهيد، لندعو شبابنا وأبناء شعبنا إلى مواصلة المقاومة والمواجهة الشاملة ضد الاحتلال في كل المواقع، ولنحيل حواجزه التي يخنق بها مدننا بالضفة إلى كتل نار ملتهبة.



وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك الذي يتهدده الاحتلال ومستوطنوه بالتدنيس، سيحميه المرابطون وشعبنا والمقاومة بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة وثبات.