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الجمعة 8 نيسان 2022 ساعة 18:02

غانتس يشيد بعباس بعد إدانته عملية 'ديزنغوف' ويطالبه بالمزيد

غانتس يشيد بعباس بعد إدانته عملية
ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقال غانتس:"السلطة أحسنت صنعاً في إدانة العملية وأطالب بتوسيع العمليات الأمنية وتنسيق الجهود لاعتقال أي شخص ينوي تنفيذ عملية.

وأدان عباس، العملية البطولية في شارع "ديزنغوف بتل أبيب"، متحديًّا توجهات الشعب الفلسطيني الذي احتفى بها وبمنفذها.

وفي تصريح رسمي نشرته وكالة أنباء السلطة "وفا"، عبّر عباس عن إدانته لمقتل من أسماهم "مدنيين إسرائيليين".

وكعادته؛ ساوى عباس بين الشهداء الفلسطينيين والقتلى الصهاينة، قائلاً: "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع".

وأضاف "نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".

وجاء موقف عباس، ضاربًا عرض الحائط بتوجهات الشعب الفلسطيني الذي خرج في مواقعه المختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ومخيمات الشتات احتفالاً بالعملية ومباركة لمنفذها الفدائي البطل رعد خازم من مخيم جنين.

كما شهدت العديد من المدن الفلسطينية توزيع حلويات ابتهاجًا بالعملية، في حين توافد الآلاف لمنزل عائلة الشهيد في جنين لتهنئة عائلته ومساندتها.

يذكر أن غالبية الفصائل الفلسطينية أصدرت بيانات باركت فيها العملية الفدائية، في حين التزمت حركة فتح الصمت.

وعبر والد الشهيد رعد خازم، عن فخره بالعملية الفدائية التي نفذها نجله وسط تل أبيب، معبرًا عن ثقته بالنصر القريب على المحتل.
مصدر : وكالات
رقم : 988061
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