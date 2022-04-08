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الجمعة 8 نيسان 2022 ساعة 18:37

حزب الله: عزيمة الشعب الفلسطيني أقوى من إرادة الاحتلال

حزب الله: عزيمة الشعب الفلسطيني أقوى من إرادة الاحتلال
أصدر حزب الله البيان التالي:

مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب.

وقد أظهرت العملية البطولية التي نفّذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في تل أبيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وإرباكه وتخبّط أجهزته العسكرية والأمنية وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد على الرغم من استعانة العدو بأجهزته المختلفة والزج بأكثر من ألف جندي في ساحة المعركة.

وإذ يُشيد حزب الله ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، يوجّه التحية والتقدير لكلّ المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع وإذلال أمام العالم.

وفي هذه المناسبة، يدعو حزب الله أحرار العالم وشعوب أمّتنا العربية والاسلامية الى مواكبة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة له.

ويرى حزب الله أن تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال وأن عزيمته أقوى من إرادة الاحتلال، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير  كل فلسطين من البحر الى النهر.
رقم : 988071
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