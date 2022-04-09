استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة

وقد قدَّم الفرع الاجتماعي للجان حزب الله في منطقة صيدا تقريره النهائي عن الأنشطة التي نفذت في أحياء صيدا ومدن هذه المنطقة، والتي تشمل توفير المستلزمات اليومية وتوزيع المستلزمات الأساسية على محدودي الدخل والمحتاجين.



كما بدأت اللجان الاجتماعية في حزب الله بإعادة بناء المباني المتهدمة في منطقة عين الحلوة ومخيمات المنطقة، بما في ذلك ميه والفوار، وعدد من أحياء المدينة القديمة مثل عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتّى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدريا.



والأنشطة الاجتماعية الأخرى للجان حزب الله في التضامن مع الناس، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، تشمل توريد وتوزيع 748 عبوة دواء، 1879 حزمة غذائية، تموين وقود لـ 121 أسرة، حفلات إفطار، تنظيف المساجد، توفير أجهزة التدفئة للأسر المحرومة، توفير الملابس لـ 514 شخصاً، تقديم المنح الدراسية للطلاب، توفير الحليب المجفف للرضع، زيارة أسر الشهداء، زيارة المرضى، معالجة المرضى ذوي الحالات الحرجة وإلخ.



وبلغ عدد الفعاليات الاجتماعية للجان حزب الله الاجتماعية في صيدا ومحيطها 4964 نشاطاً في آذار، استفاد منها 6189 شخصاً.



من جهة أخرى، قدمت لجنة الصحة التابعة لحزب الله في صيدا تقريرها الشهري عن أنشطتها لمكافحة تفشي جائحة کورونا في صيدا ومحيطها خلال الشهر الماضي.



کما قدمت لجنة الطوارئ الصحية التابعة لحزب الله في منطقة صيدا، والمكونة من فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد، تقريرها الشهري عن فعاليات لجان حزب الله في أحياء صيدا والمدن المجاورة.



وكان إجراء الفحوصات وأنشطة التوعية وإرشاد الناس وتشجيعهم على التطعيم، وكذلك تقديم الحلول الصحية ومساعدة الناس على منع انتشار وباء كورونا وسلالاته الجديدة، من بين الأنشطة الرئيسية لفرق حزب الله لمساعدة الناس في مكافحة الفيروس في مارس.



وشملت أنشطة لجنة الصحة التابعة لحزب الله في المنطقة الشهر الماضي، التواصل مع 199 شخصًا مصابًا بفيروس کرونا، وإطلاق خمس حملات لإرشاد الناس في مكافحة کورونا، وفحص 233 مريضًا وتقديم المشورة الطبية لـ 158 شخصًا، وإطلاق حملة تطعيم عامة في المدن المحيطة.



وبالإجمال بلغ النشاط الصحي لفرق حزب الله في صيدا 152 حالة، استفاد منها 1414 شخصًا.



والمساعدات الاجتماعية لحزب الله في منطقة صيدا في شباط هي كما يلي: 480 عبوة دواء، 1156 حزمة غذائية، 1075 معونة مالية، توزيع ألبسة، توزيع حصص وقود، لقاء أسر الشهداء، توزيع وجبات ساخنة، توزيع الحليب المجفف للرضع في المناطق المحرومة، تنظيف المساجد، توفير أجهزة التدفئة للأسر المحرومة، توزيع الحزم الغذائية، وإلخ.



بدوره شكر الشيخ زيد ضاهر، مسؤول حزب الله في منطقة صيدا، لجان التضامن الاجتماعي في صيدا والمدن المجاورة على تعاونها، ودعا اللجنة إلى مواصلة مساعدتها ودعمها في الأشهر المقبلة، وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.



كما يفصل التقرير الشهري عن أنشطة حزب الله الصحية لمكافحة تفشي كورونا، جهود فرق حزب الله الشهر الماضي في أحياء صيدا والبلدات المحيطة، في التعاطف مع مرضى كورونا ونقلهم إلى المستشفى، وإجراء الفحوصات والأنشطة المتعلقة بالتوعية العامة في مجال التفاعل مع هذا المرض وغير ذلك.



إن إجراءات حزب الله هذه هي جهوده لخدمة الناس وإظهار الاهتمام بصحتهم، وقد لقيت حملة حزب الله هذه استقبالاً حسناً من قبل القادة الاجتماعيين والبلديات والمناطق اللبنانية.



کما تعكس هذه الإجراءات الدافع الدائم لحزب الله لأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن لبنان وشعبه ضد كل الأخطار، من الهجمات العسكرية الصهيونية والتكفيرية إلى المشاكل الصحية والاجتماعية.