الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 نيسان 2022 ساعة 09:40

إيران تعلن دعمها للنضال التحرري للشعب الفلسطيني

إيران تعلن دعمها للنضال التحرري للشعب الفلسطيني
واشار خطيب زادة ،في تصريحه أمس أمس الجمعة، الى التطورات الاخيرة في فلسطين المحتلة وقال: ان العنصرية والقمع والمجازر والسجن والحرمان المتواصل والاذلال اليومي للشعب الفلسطيني المظلوم وكذلك الارهاب السافر الذي يمارسه الكيان الصهيوني العنصري، تعد السبب الاساس في جميع الاضطرابات في الارض المحتلة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية مقارعة المحتلين حقا مشروعا وبديهيا وطبيعيا للشعب الفلسطيني الاعزل و ردا على اعتداءات الصهاينة المتكررة على الاماكن المقدسة في القدس وجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب ضد الفلسطينيين الذين يتعرضون لتضييقات وحرمان شديد في القدس الشريف وسائر اراضي فلسطين، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية والنضالات التحررية للشعب الفلسطيني.

ودعا خطيب زادة جميع الشعوب والحكومات والاوساط الدولية للعمل في مسار توفير الامن للشعب الفلسطيني على اساس الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الاحتلال والارهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني العنصري وان تبادر لمنع اعتداءات وجرائم الصهاينة الوحشية في فلسطين.

واعتبر متحدث الخارجية الايرانية طريق الحل الوحيد لازمة فلسطين هو اجراء الاستفتاء العام بمشاركة جميع سكان فلسطين الاصلييين واضاف: انه وفي ضوء طبيعة الكيان الصهيوني اللقيط المتمردة والمنتهكة للقانون والناكثة للعهد، فان المقاومة تعد الخيار الوحيد لشعب فلسطين الخاضع للاحتلال لارغام كيان الاحتلال على القبول بطريق الحل الديمقراطي لتحرير القدس الشريف وتقرير المصير لفلسطين.
رقم : 988182
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
9 نيسان 2022
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
9 نيسان 2022
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
9 نيسان 2022
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
9 نيسان 2022
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
9 نيسان 2022
إيران تعلن دعمها للنضال التحرري للشعب الفلسطيني
إيران تعلن دعمها للنضال التحرري للشعب الفلسطيني
9 نيسان 2022
تخت روانجي: لا ينبغي تسييس العضوية في مجلس حقوق الانسان
تخت روانجي: لا ينبغي تسييس العضوية في مجلس حقوق الانسان
8 نيسان 2022
الرئيس رئيسي: الكثير من الهيكليات الاقتصادية في البلاد تشهد تطويرا
الرئيس رئيسي: الكثير من الهيكليات الاقتصادية في البلاد تشهد تطويرا
8 نيسان 2022
الخطة السعودية لاستضافة محادثات السلام اليمنية
الخطة السعودية لاستضافة محادثات السلام اليمنية
8 نيسان 2022
كيف تطيح حرب أوكرانيا بإمبراطورية الدولار؟
كيف تطيح حرب أوكرانيا بإمبراطورية الدولار؟
8 نيسان 2022
عباس ومنهج الخنوع لـ‘‘إسرائيل‘‘.. رواتب عائلات الشهداء والأسرى عنوان للمساومة
عباس ومنهج الخنوع لـ‘‘إسرائيل‘‘.. رواتب عائلات الشهداء والأسرى عنوان للمساومة
8 نيسان 2022
الرئيس الايراني : احصائيات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا انخفضت بشكل ملحوظ
الرئيس الايراني : احصائيات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا انخفضت بشكل ملحوظ
7 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
كيف تطيح حرب أوكرانيا بإمبراطورية الدولار؟
صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي
بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!