الحرس الثوري يوقف سفينة اجنبية تحمل وقودا مهربا

وقال رئيس عدلية محافظة هرمزكان مجتبى قهرماني في تصريح صحفي اليوم السبت: بالتنسيق مع المراجع القضائية، قام لواء "ذو الفقار" البحري التابع للحرس الثوري برصد وتوقيف سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في مياه الخليج الفارسي.



واضاف: تم خلال تفتيش هذه السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب واعتقال 11 من أفراد الطاقم الأجنبي بعد القبض عليهم لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.



وتابع قهرماني قائلا: كما قامت بحرية الحرس الثوري بتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الاقليمية الايرانية، واعتقال 3 افراد على متن الزورق.



واردف رئيس عدلية محافظة هرمزكان: تعد مكافحة التهريب وخاصة تهريب الوقود، من الأولويات المهمة والتي يتابعها القضاء بالمحافظة باستمرار من أجل دعم نمو وازدهار اقتصاد البلاد، وسيتم متابعة هذا الامر من خلال إنشاء قاعدة عملياتية لمكافحة تهريب الوقود وتتشيديد عمليات المراقبة والتصدي بحزم للمهربين.