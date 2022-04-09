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السبت 9 نيسان 2022 ساعة 10:17

السيد السيستاني: أنا خادم للعراقيين

السيد السيستاني: أنا خادم للعراقيين
وبحسب موقع المعلومة فقد قال النائب السابق عبد الهادي الحكيم في منشور على صفحته بالفيسبوك، “تشرفت مساء الجمعة المبارك بزيارة سماحة المرجع الديني الأعلى بالعراق اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) بمناسبة حلول الشهر الفضيل".

وقد عرضت بخدمته كيف ان خيمته الكبرى التي ظللت وتظلل العراقيين جميعا قد حفظت وتحفظ عراق الائمة والمقدسات فكانت منذ ان كانت ولا زالت وستبقى صمام امان للمواطنين جميعا رغم السلبيات المعاشة”.

واضاف الحكيم: “فقال (دام ظله) “اني خادم للعراقيين”.

وختم الحكيم بالقول: “ادام الله ظل سيدنا المفدى على رؤوس الاشهاد وحفظ الله بلدنا من كل سوء وبلاء انه ارحم الراحمين”.
مصدر : وكالات
رقم : 988190
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