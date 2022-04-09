أي خطوة نحو التطبيع مع الاحتلال ستقابلها خطوات من المقاومة

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن رئيس المجلس السياسي للحركة أشاد في تغريدة على تويتر بالعملية البطولية في تل أبيب، معلنا أن المطبعين سيجدون أن أية خطوة من قبلهم نحو الصهاينة وكيانهم الواهن ستقابلها خطوات تثبت لهم أن زوالهم أمر واقع ومسألة وقت ليس إلا.



ووصف الشيخ علي الأسدي العملية البطولية للشهيد رعد جاسم ضد الصهاينة بأنها برهان واضح على حتمية زوال "إسرائيل"، متابعا أن القضية الفلسطينية لا تموت أو يخمد لهيبها بالتقادم وبخيانة المطبعين.



وختم قائلا: أن المقاومة تمثل نبض القضية الفلسطينية وزخمها الذي لا ينضب.