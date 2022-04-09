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السبت 9 نيسان 2022 ساعة 13:39
الأعرجي: مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً
وقال الاعرجي في تصريح صحفي، إن "وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً".
وبين ان "أكثر من 12 ألف إرهابي لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ومحاولات لداعش لكسر هذه السجون"، لافتاً إلى ان "أغلب قيادات داعش في السجون".
مصدر :
وكالات
رقم :
988227
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