?>?> السعودية ترفع عدد الحجاج للموسم القادم وتعلن الضوابط - اسلام تايمز

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت بيانا، قالت فيه إن "إدارة المملكة قررت زيادة عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل السعودية وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".



ونوهت الوزارة إلى أن موسم الحج هذا العام سيكون وفقا لشروط وضوابط عدة؛ منها "استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية"، و"أن يكون حج هذا العام مخصصا للفئة العمرية الأقل من 65 عاما ميلاديا".



وأضافت: "كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة إبراز نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى السعودية".



وأكدت أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد وباء كورونا مستمرة"، منوهة إلى "ضرورة الالتزام بها، واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء الحجاج للمناسك، حفاظا على صحتهم وسلامتهم".