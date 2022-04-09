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السبت 9 نيسان 2022 ساعة 16:06

باكستان.. تأجيل التصويت على سحب الثقة من عمران خان

باكستان.. تأجيل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
وكانت جلسة البرلمان بشأن خان قد بدأت في الساعة 10:30 صباحا، لكن قاطعها نائب رئيس البرلمان، أسد قيصر، الذي أجّلها إلى الساعة 12:30، حسبما ذكرت الإذاعة، ثم استؤنفت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.

وقالت ماريوم أورنجزيب، المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن تأخير التصويت يعد انتهاكا لدستور البلاد وقرار المحكمة العليا، مضيفة أنه يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلغاء عضوية البرلمان لمدة خمس سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، طلب خان من الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بعد رفض اقتراح سحب الثقة من خان باعتباره غير دستوري، وقال وزير الإعلام فؤاد حسين إن خان سيواصل مهامه بموجب المادة 224 من القانون الأساسي.

وطعنت المعارضة في قرار إلغاء التصويت بحجب الثقة في المحكمة، وقضت المحكمة العليا بإجراء التصويت المقرر يوم السبت، بدوره، قال خان إن اقتراح المعارضة كان محاولة من قبل قوى أجنبية لإيداعه.

وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.
مصدر : وكالات
رقم : 988245
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