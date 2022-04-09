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السبت 9 نيسان 2022 ساعة 16:08

الصحة الايرانية: 1757 إصابة و 49 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 1757 إصابة و 49 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم السبت 9 نيسان/ابريل، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و577 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 757 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و188 الفا و749 شخصا.

وأضافت أن الف و647 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 913 الفا و934 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و959 ألفا و336 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و58 الفا و452 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و120 آلاف و485 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و494 الفا و155 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 147 مليونا و673 الفا و92 جرعة.
رقم : 988246
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