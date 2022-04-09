?>?> قائد القوة البحرية : لا مبرر لوجود قوات الدول غير الصديقة في المنطقة - اسلام تايمز
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السبت 9 نيسان 2022 ساعة 16:14

قائد القوة البحرية : لا مبرر لوجود قوات الدول غير الصديقة في المنطقة

قائد القوة البحرية : لا مبرر لوجود قوات الدول غير الصديقة في المنطقة
"الادميرال ايراني" ادلى بهذا التصريح، اليوم السبت، خلال مراسم استقبال القطع القتالية 80 والتدريبية لبحرية الجيش، القادمة من مناورات "أيمكس 2022 " البحرية المشتركة التي انطلقت قبل نحو اسبوعين في ميناء "غوا" الهندي، بمشاركة القوات البحرية ايران والهند وبنغلاديش والدول المطلة على على المحيط الهندي.

واضاف، ان الدول غير الاقليمية تستطيع الابحار في المحيط الهندي وبحر عمان لغرض التبادل العلمي، لكن ايران والدول الجارة هي من تتولى مسؤوية تامين هذه المياه.

واوضح، ان القطع البحرية الايرانية التي شاركت في مناروات ايمكس 2022 المشتركة، ضمت مجموعتين؛ الاولى تدريبية والثانية قتالية التي قامت بمرافقة المجموعة الاولى المكونة من طلاب جامعة الامام الخميني (رض) للضباط الذين اوفدوا الى منطقة العمليات لتلقي التدريبات اللازمة هناك.

وقيّم قائد البحرية الايرانية "اداء" القطع الايرانية المشاركة في هذه المناورات، "جيد جدا" وانها تميزت بجودة عالية من التدريبات اللازمة.

ونوّه الادميرال ايراني، في السياق نفسه، بحضور مدمرة "دنا" الايرانية بامتياز في مناورات ايمكس 2022 (ايونز) المشتركة؛ وقال: انها شاركت بكل اقتدار وحققت النجاح في كافة التدريبات الموكلة اليها.

واعتبر ان تواجد القوات البحرية الايرانية في المياه الحرة والمشاركة بمناورات متعددة الأطراف مع دول العالم، يشير إلى اقتدار الجمهورية الإسلامية على صعيد البحر وتفاعلها المؤثر مع سائر الدول في ضمان الأمن البحري والسلام العالمي.

وانطلقت المناورات البحرية المشتركة "أيمكس 2022 "، صباح الثلاثاء (29 اذار / مارس الماضي) في ميناء "غوا" الهندي؛ بحضور القوات البحرية الإيرانية والهندية والبنغالية. بينما شاركت كل من أستراليا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، وقطر، وسنغافورة، وسريلانكا، والإمارات، وبريطانيا، وجمهورية موريشيوس، وبنغلاديش، والمالديف، وفرنسا، وتايلند، وإندونيسيا، بصفة مراقب في هذه المناورات.
رقم : 988250
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