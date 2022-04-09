?>?> السيد نصر الله يجمع باسيل وفرنجية على مائدة الإفطار - اسلام تايمز أحدث العناوين : 80 مليون دولار كلفة ترميم سفينة صافر الخارجية الايرانية تحدث قائمة عقوبات ضد اميركيين ضالعین في أعمال إرهابية السيد نصر الله يجمع باسيل وفرنجية على مائدة الإفطار قائد القوة البحرية : لا مبرر لوجود قوات الدول غير الصديقة في المنطقة الصحة المغربية: 82 اصابة وصفر وفيات بكورونا العامري بذكرى استشهاد السيد الصدر: نعتزم على انهاء كل اشكال الهيمنة الاجنبية مفاوضات عراقية تركية لحسم ملف المياه الشهر المقبل الصحة الايرانية: 1757 إصابة و 49 وفاة جديدة بكورونا باكستان.. تأجيل التصويت على سحب الثقة من عمران خان السعودية ترفع عدد الحجاج للموسم القادم وتعلن الضوابط English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 9 April 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا لبنان 0 السبت 9 نيسان 2022 ساعة 16:15السيد نصر الله يجمع باسيل وفرنجية على مائدة الإفطار وحضر المائدة عدد من القيادات المعنية. وأشارت العلاقات الإعلامية في الحزب إلى أنّ اللقاء كان فرصة مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة. مصدر : موقع المنار رقم : 988251 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين 9 نيسان 2022 استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة 9 نيسان 2022 حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي 9 نيسان 2022 6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر 9 نيسان 2022 لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟ 9 نيسان 2022 إيران تعلن دعمها للنضال التحرري للشعب الفلسطيني 9 نيسان 2022 تخت روانجي: لا ينبغي تسييس العضوية في مجلس حقوق الانسان 8 نيسان 2022 الرئيس رئيسي: الكثير من الهيكليات الاقتصادية في البلاد تشهد تطويرا 8 نيسان 2022 الخطة السعودية لاستضافة محادثات السلام اليمنية 8 نيسان 2022 كيف تطيح حرب أوكرانيا بإمبراطورية الدولار؟ 8 نيسان 2022 عباس ومنهج الخنوع لـ‘‘إسرائيل‘‘.. رواتب عائلات الشهداء والأسرى عنوان للمساومة 8 نيسان 2022 الرئيس الايراني : احصائيات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا انخفضت بشكل ملحوظ 7 نيسان 2022 أحدث العناوين 80 مليون دولار كلفة ترميم سفينة صافر الخارجية الايرانية تحدث قائمة عقوبات ضد اميركيين ضالعین في أعمال إرهابية السيد نصر الله يجمع باسيل وفرنجية على مائدة الإفطار قائد القوة البحرية : لا مبرر لوجود قوات الدول غير الصديقة في المنطقة الصحة المغربية: 82 اصابة وصفر وفيات بكورونا العامري بذكرى استشهاد السيد الصدر: نعتزم على انهاء كل اشكال الهيمنة الاجنبية مفاوضات عراقية تركية لحسم ملف المياه الشهر المقبل الصحة الايرانية: 1757 إصابة و 49 وفاة جديدة بكورونا باكستان.. تأجيل التصويت على سحب الثقة من عمران خان السعودية ترفع عدد الحجاج للموسم القادم وتعلن الضوابط ايران تزيح الستار عن 9 إنجازات نوویة جديدة الأعرجي: مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً بلاسخارت تدعو الى تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين الرئيس العراقي: نستذكر السيد محمد باقر الصدر باعتزاز مواقفه المشرفة قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين البرلمان الباكستاني يصوت على عزل عمران خان هكذا ترد حماس على إدانة تركيا والبحرين لعملية "تل أبيب" البطولية الرئيس الفنزويلي: الغرب يخوض حربا واسعة ضد روسيا ويريد تقسيمها أي خطوة نحو التطبيع مع الاحتلال ستقابلها خطوات من المقاومة الأكثر قراءة هل تنجح هدنة السعودية المعلنة في اليمن؟ الهدنة في اليمن تدخل حيّز التنفيذ مكتب السيستاني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك الرئيس السوري وسلطان عُمان يبحثان العلاقات بين بلديهما الأوقاف الفلسطينية: 20 اقتحاما للأقصى خلال آذار الماضي العراق يؤكد حرصه على إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن الخطوط الجوية السورية تلغي شرط (pcr) لسفر للمغادرين محتجون يقتحمون مؤسسات حكومية في حضرموت أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات الجهاد الاسلامي: المقاومة في غزة جاهزة لخوض معركة جديدة موسكو ترد على خطوة ألمانيا بشأن طرد دبلوماسيين روس السلطة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال مع بداية شهر رمضان مرفوض ومدان إيطاليا: مستعدون لنكون إحدى الدول الضامنة لوضع أوكرانيا الحيادي السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن بالفيديو: هجوم بسكين على اثنين من طلبة الحوزة الدينية في مرقد الامام الرضا (ع) الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا اسبانيا تطرد نحو 25 دبلوماسياً روسياً وزير الإعلام اليمني يشيد بتضامن العراقيين مع الشعب اليمني الأخبار الساخنة بالصور: حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك إخترنا لکم حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي كيف تطيح حرب أوكرانيا بإمبراطورية الدولار؟ صفقة ابن سلمان وأردوغان لإغلاق ملف خاشقجي بريطانيا وازدواجية المعايير الأوروبية.. فلسطين ليست كأوكرانيا!