?>?> السيد نصر الله يجمع باسيل وفرنجية على مائدة الإفطار - اسلام تايمز

وحضر المائدة عدد من القيادات المعنية.



وأشارت العلاقات الإعلامية في الحزب إلى أنّ اللقاء كان فرصة مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.