أخطاء ارتكبتها القوات الروسية في حربها على أوكرانيا



كما أجبر الأوكرانيون القوات الروسية على التراجع ووقف التقدم العسكري على معظم جهات القتال، والتركيز على الاستيلاء على المنطقة الشرقية لأوكرانيا.



وحدد الخبراء العسكريون تسعة أخطاء ارتكبها الجيش الروسي منذ اليوم الأول من الهجوم، أدت إلى فشله في الحرب، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.



سوء الحكم على الأوكرانيين

كان أكبر خطأ ارتكبته روسيا في هذه الحرب هو التقليل من قدرة الأوكرانيين على المقاومة. فقد خططت موسكو لتحقيق نصر سريع وسهل، وتوقعت أن يتم الترحيب بقواتها كمحررين، ولكن بدلاً من ذلك، رد الأوكرانيون بضراوة.



وساعد انضمام المدنيين للمقاومة في إحباط تقدم القوات الروسية على معظم الجبهات، كما حدث في بلدة فوزنيسنسك الزراعية، عندما حمل الناس بنادق الصيد وألقوا الطوب للمساعدة في إيقاف الجنود الروس على طول الساحل الجنوبي.



قلة استعداد الجيش الروسي

تشير شهادات الجنود الروس، الذين تم أسرهم، إلى أنه لم يتم إخبار العديد من القوات بأنهم سيهجمون على أوكرانيا. وقال البعض إنهم قالوا لهم إنهم سيشاركون في مناورة عسكرية أو سُيرسلون إلى منطقة دونباس الشرقية فقط.



وقال جاك واتلينغ، من معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن، إن هذا يعني أنهم غير مستعدين نفسيًا للمشاركة في الحرب وإطلاق النار.



وأضاف واتلينغ أن ضخامة الخسائر التي تكبدتها روسيا في الأيام الأولى للحرب أدت إلى انهيار معنويات الجنود. وقدر الناتو عدد القتلى الروس بنحو 15 ألف في الأسابيع الأولى للحرب، أي أكثر من عدد موسكو في حرب الاتحاد السوفيتي التي استمرت عشر سنوات في أفغانستان.



ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم جمعوا 7000 جثة روسية من ساحة المعركة، رغم أن روسيا تؤكد أنها فقدت 1351 جنديًا فقط.



الغزو دون الإمدادات الكافية



بدت الوحدات الروسية غير مستعدة على الإطلاق للظروف التي واجهتها في ساحة المعركة. فقد تزودت إمدادات تكفي لأسبوعين فقط، وسرعان ما نفدت بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة.



بعد الأيام الأولى للحرب، أظهرت مقاطع فيديو جنودًا روس تقطعت بهم السبل على جوانب الطرق بعد نفاد الوقود والطعام، مما دفع الجنود الروس الجائعون لنهب المتاجر الأوكرانية.



وقال جون سبنسر، الذي يرأس برنامج دراسات الحرب الحضرية في منتدى سياسات ماديسون، إنه من المثير للدهشة أن تلك القوات تفتقر أيضًا إلى بعض الأدوات الرئيسية للحرب الحديثة، مثل معدات الرؤية الليلية.



وأكد أن الأوكرانيين يمتلكون مثل هذه المعدات وكانوا قادرين على السيطرة على الليل، وشنوا هجمات ونصب كمائن تحت جنح الظلام ضد عدو غير قادر على رؤيتهم.



كما لا تمتلك روسيا حتى أسلحة منتظمة كافية لتجهيز جميع القوات التي ترسلها إلى المعركة. وأفاد شهود في تقرير لرويترز بأن بعض الجنود الذين تم تجنيدهم حديثًا على الجبهة الشرقية حصلوا على بنادق تم تطويرها لأول مرة في القرن التاسع عشر وتوقف إنتاجها منذ عقود.