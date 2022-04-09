البرلمان الباكستاني.. وخلافات حول سحب الثقة من عمران خان

ونقلت مصادر صحفية أن البرلمان الباكستاني أرجأ التصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

العالم-باكستان



وكانت جلسة البرلمان بشأن خان قد بدأت في الساعة 10:30 صباحا، لكن قاطعها نائب رئيس البرلمان، أسد قيصر، الذي أجّلها إلى الساعة 12:30، حسبما ذكرت الإذاعة، ثم استؤنفت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.



وقالت ماريوم أورنجزيب، المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن تأخير التصويت يعد انتهاكا لدستور البلاد وقرار المحكمة العليا، مضيفة أنه يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلغاء عضوية البرلمان لمدة خمس سنوات.



وفي الأسبوع الماضي، طلب خان من الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بعد رفض اقتراح سحب الثقة من خان باعتباره غير دستوري، وقال وزير الإعلام فؤاد حسين إن خان سيواصل مهامه بموجب المادة 224 من القانون الأساسي.



وطعنت المعارضة في قرار إلغاء التصويت بحجب الثقة في المحكمة، وقضت المحكمة العليا بإجراء التصويت المقرر يوم السبت، بدوره، قال خان إن اقتراح المعارضة كان محاولة من قبل قوى أجنبية لإيداعه.



وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.



وبات مصير خان الذي انتخب العام 2018 شبه محسوم إذ يتوقع ان تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء عمران خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه فيما أعلن أعضاء في حزبه "حركة انصاف" انهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.



ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.



ولم يدرج بعد على جدول أعمال الجلسة البرلمانية السبت تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء. لكن هذا الأمر قد يتبدل في اللحظة الأخيرة.



ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاثة مرات.



وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز شريف صباح السبت بإجراء التصويت فورا. وقال بغضب "يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا".



ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلا إنه "من واجبي الدفاع عن موقف الحكومة. وأكد أنها تواجه مذكرة حجب الثقة "في ظل احترام القانون والدستور".



مساء أمس الجمعة، أكد عمران خان في خطاب إلى الأمة أنه يقبل "قرار المحكمة العليا" الذي اتاح إجراء التصويت السبت على مذكرة حجب الثقة. لكنه كرر اتهامات أصدرها في الأيام الأخيرة مفادها انه ضحية مؤامرة حاكتها الولايات المتحدة.



وانتخب عمران خان في 2018 مستفيدا من نفور الناخبين من "حزب الشعب الباكستاني" و"حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" المؤسسين حول سلالات عائلية كبيرة هيمنت على الحياة السياسية الوطنية لعقود قبل أن تصبح رمزا لفساد النخبة.



واتهم رئيس الوزراء الباكستاني الحزبين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للاطاحة به. ونفت واشنطن أن تكون ضالعة في ذلك.



ويرى عمران خان أن الولايات المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة حيال السياسة الأميركية في العراق وأفغانستان وغضبت من زيارته لموسكو في اليوم الأول من بدء الحرب على أوكرانيا.



ويشهد الوضع الأمني في البلاد تراجعا أيضا. فحركة طالبان الباكستانية كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة مدعومة بعودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في اغسطس الماضي.



وأعربت المعارضة في السابق عن تأييدها إجراء انتخابات مبكرة لكن بعد رحيل عمران خان فقط.



واعتادت باكستان الأزمات السياسية. وشهدت البلاد، أربعة انقلابات عسكرية وقضت أكثر من ثلاثة عقود تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1947.