شهيدان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة

وأكد مصدر أمني يمني، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.. لافتا إلى أن المنطقة لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية .