رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة

وأشار رئيسي في منتدى ضم مدراء وسائل الاعلام ووكالات الانباء المحلية مساء الاحد، الى أن البعض يرى أن المفاوضات النووية مسئلة تختزل السياسة الخارجية ولكن هذا الرأي غير صحيح بل أن المفاوضات النووية جزء من قضايا السياسة الخارجية للبلاد.



من جهة ثانية أكد رئيسي أن للاعلاميين دور مؤثر في نقل الرواية الدقيقة والواقعية والسريعة والمتفائلة عن الاحداث وفي غياب اعلام محترف وموضوعي ومسؤول يتعذر مقارعة الاعداء في حرب نقل الروايات.



ولفت الى أن العدو يسعى لبث اليأس والاحباط بين الناس، وللاعلاميين وعبر استراتيجية اعلامية تفاؤلية دورا مؤثرا في احباط مؤامرات العدو والفوز بحرب الروايات.



وأعتبر أن للاعلام دور ايضا في زيادة منسوب الثقة لدى الرأي العام وترقية الثروات الوطنية وأن هذا لا يعني عدم انتقاده لاداء الحكومة، حيث إن النقد ونقل وجهات النظر وانتقادات الناس من شأنه أن يسهم في حل العديد من مشاكل البلاد بشكل كبير.



اقتصاديا أكد الرئيس الايراني أن الحكومة بدأت باجراءات تستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد، سيتم الافصاح عن تفاصيلها، حيث إن تحقيق هذه الاستثمارات بجانب الجهود الرامية لترقية الكفاءة سيساعد الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف عند 8 بالمئة.