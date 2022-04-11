عبداللهيان: شكلنا لجنة مشتركة لضمان حصة ايران المائية

وشرح امير عبداللهيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية منذ تشكيل حكومة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي في مجال دبلوماسية المياه، وقال: في وزارة الخارجية، قمنا بتشكيل لجنة عقدت اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات حتى الآن، ونسقنا أيضًا مع وزير الطاقة.



واضاف: كما تم تشكيل لجنة بين وزارتي الخارجية والداخلية والطاقة تختص بالمسائل المتعلقة بالأنهار الحدودية وبناء السدود في بعض الدول المجاورة.



وتابع قائلا: من ناحية أخرى، وخلال الفترة التي كنت مسؤولاً فيها عن الجهاز الدبلوماسي، أجرينا محادثات ثنائية مع وزير الخارجية التركي حول السدود التي تم بناؤها على نهر أرس والتي يمكن أن يكون لها تأثير، كما أجرينا محادثات مع الجانب العراقي في هذا المجال.



واضاف وزير الخارجية الايراني: خلال هذه الفترة تحدثنا مع الهيئة الحاكمة المؤقتة الحالية في أفغانستان، كما وصل وفد من تركيا إلى إيران الشهر الماضي، وشكلنا لجنة مشتركة لمتابعة القضايا ذات الصلة، وفعلنا الشيء نفسه بشأن أفغانستان وعلينا متابعة الامور للوصول إلى نتيجة.