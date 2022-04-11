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الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 14:57

الصحة الإيرانية تسجل 39 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 39 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنين 11 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و650 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 الاف و 125 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و194 الفا و768 شخصا.

وأضافت أن الف و487 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 922 الفا و629 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و79 ألفا و995 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و96 الفا و175 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و190 الف و725 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و571 الفا و938 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 147 مليونا و858 الفا و838 جرعة.
رقم : 988531
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