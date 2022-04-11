الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 15:30

لافروف: العملية العسكرية الروسية تهدف لإنهاء هيمنة أميركا على العالم

لافروف: العملية العسكرية الروسية تهدف لإنهاء هيمنة أميركا على العالم
وقال لافروف "عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تخضع للغرب أبدا.

وأضاف لافروف: "روسيا، بما تملك من تاريخ وعادات، تعد واحدة من تلك الدول التي لن تحتل موقع التبعية. يمكننا فقط أن نكون أحد أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية من الأمن غير القابل للتجزئة".

وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 988535
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
11 نيسان 2022
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
11 نيسان 2022
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
11 نيسان 2022
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
11 نيسان 2022
جنين... حوّلت المخيم الفلسطيني الى أيقونة مقاومة
جنين... حوّلت المخيم الفلسطيني الى أيقونة مقاومة
11 نيسان 2022
رئيسي: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا النووية
رئيسي: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا النووية
9 نيسان 2022
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
9 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
9 نيسان 2022
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
9 نيسان 2022
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
9 نيسان 2022
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
9 نيسان 2022
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
9 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان