الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 16:03

الجهاد الإسلامي: لن ترهب شعبنا آلة البطش الصهيونية

الجهاد الإسلامي: لن ترهب شعبنا آلة البطش الصهيونية
وشدد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال، واستمرار جذوة الصراع مشتعلة، موضحاً انه لن نتخلى عن واجبنا في الدفاع عن مقدساتنا وعن شعبنا وقضيتنا أمام هذا العدوان السافر.

وتابع سيبقى شعبنا ومقاومتنا الباسلة عنوان المرحلة، وسيبقى سلاحنا مشرعا في وجه الاحتلال، ونمارس واجبنا الديني والوطني في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ولن ترهب شعبنا آلة البطش الصهيونية.

وقال: "إن الاحتلال أوغل بدماء شعبنا في خليل الرحمن وصولاً إلى بيت لحم، واَخرها في جنين، ليزداد عدد ضحايا الإرهاب الصهيوني المجرم، ويرتفع عدد الشهداء منذ صباح أمس إلى أربعة شهداء".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء الأطهار، الشهيدة غادة سباتين (47 عاما) التي أعدمها الاحتلال في بيت لحم، الشهيد محمد زكارنة (17 عاماً)، والذي قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين عصر الأحد، والشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما) من منطقة أبو دعجان بمحافظة الخليل، والشهيد البطل محمد علي غنيم (21 عاما) من محافظة بيت لحم, والذين ارتقوا برصاص الاحتلال الغادر، لتضاف أسماؤهم إلى سجل الاحتلال الدامي قتلاً وعدواناً على شعبنا.
مصدر : وكالات
رقم : 988537
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
11 نيسان 2022
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
11 نيسان 2022
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
11 نيسان 2022
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
11 نيسان 2022
جنين... حوّلت المخيم الفلسطيني الى أيقونة مقاومة
جنين... حوّلت المخيم الفلسطيني الى أيقونة مقاومة
11 نيسان 2022
رئيسي: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا النووية
رئيسي: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا النووية
9 نيسان 2022
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
9 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
9 نيسان 2022
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
9 نيسان 2022
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
9 نيسان 2022
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
9 نيسان 2022
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
9 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان