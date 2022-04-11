شهباز شريف يفوز بمنصب رئيس الوزراء في الباكستان

وأقيل عمران خان الأحد بعد تصويت بحجب الثقة عنه، ممهدا الطريق لتحالف من المعارضة يواجه ذات التحديات التي كلفت سلفه منصبه.



وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.



وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف الذي تولى المنصب ثلاث مرات وطالته فضائح فساد.



هذا وقاطعت حركة "انصاف" الذي ينتمي اليها عمران خان، جلسة انتخاب رئيس الوزراء في البرلمان.



يشار إلى أن البرلمان الباكستاني كان قد حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعد استقالة رئيس البرلمان ونائبه من منصبيهما.



أفادت مصادر خبرية بحجب البرلمان الباكستاني الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.وبحسب المصدر إنّ "نتيجة التصويت جاءت لصالح سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان بـ 174 صوتاً".



ويأتي ذلك بعد أن أفادت المصادر، باستقالة رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر ونائبه قاسم سوري من منصبيهما، وذلك مع بدء التصويت.



وقبل دقائق من التصويت، أعلن رئيس البرلمان استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغراً. وأعلن بدءَ جلسة التصويت، أحدُ المشرّعين من المعارضة، الذي جلس في المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.



وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن قيصر برّر استقالته بأنه "لا يمكنه المشاركة في مؤامرة أجنبية تهدف إلى عزل خان عن منصبه".



كذلك، أعلن المدعي العام خالد جاويد استقالته من منصبه.



ونقلت مصادر إعلامية باكستانية، توقعات بشأن فرض أحكام عرفية في باكستان. ولفتت، في وقتٍ سابق اليوم، إلى أنّ "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان طلب من أعضاء حزبه الاجتماع بصورة عاجلة".



وذكرت وكالة "رويترز" أنّ قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، التقى، اليوم السبت، رئيس الوزراء عمران خان. وحصل الاجتماع بعد ساعات من تعليق مفاجئ لجلسة البرلمان قبل إجراء التصويت على حجب الثقة عن حكومة خان.



وألمح أعضاء في حزب خان، أمس الجمعة، إلى أنهم "سيحاولون تأخير التصويت قدر الإمكان"، قائلين إن "هناك مؤامرة خارجية لعزله".



ويوم الأحد الماضي، طلب عمران خان من الرئيس الباكستاني حلّ البرلمان، ممهِّداً لانتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرةٍ في غضون 3 أشهر. وجاء ذلك، بعد أن رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عن خان باعتباره مخالفاً للدستور.



لكنَّ المحكمة العليا قضت بعد ذلك بأنَّ خطوة حل البرلمان غيرُ دستوريةٍ، وألغت القرار، كما أمرت بإجراءِ التصويت على مقترح حجب الثقة عن عمران خان.



وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أول أمس الجمعة، قبوله حكم المحكمة العليا القاضي بإلغاء قرار حلّ البرلمان، بينما واصل التنديد بالمؤامرة التي قال إنَّ "الولايات المتحدة دبَّرتها ضدّه".



