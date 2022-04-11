الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 16:27

ائتلاف14 فبراير: شعب البحرين سيظل يواجه الوجود الأمريكي بكل حزمٍ

ائتلاف14 فبراير: شعب البحرين سيظل يواجه الوجود الأمريكي بكل حزمٍ
وقال العرادي في كلمةٍ نشرها «الائتلاف» عبر موقعه الإلكتروني؛ بمناسبة «اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين»، إن «هذا اليوم الذي يأتي في أول يوم جمعة من شهر رمضان من كل عام، هو يوم للعزة والكرامة والمجد، وهو كفيل بأن يضمن لشعب البحرين مستقبلًا نظيفًا، ويحفظ له كرامته وسيادته الحرة».

وشدد على أن «هذا اليوم هو يوم لطرد كل الوجود العسكري والأمني، سواء كان بحريًا أو بريًا أو غيره، وأن شعب البحرين يرفض هذا الوجود العسكري الأمريكي الداعم للديكتاتورية والنظام الدموي، الذي لم يقدم شيئًا لشعب البحرين، غير التنكيل والتعذيب والقتل والأسر والتهجير» – على حد وصفه.

وأضاف أنه «عندما يطالب الشعب بطرد القاعدة الأمريكية من البحرين، أو أي قواعد عسكرية أو أمنية أخرى، فهذا يأتي من واقعٍ أنه يقرر كيف يكون شكل بلده وطبيعته السياسية والمدنية بشكلٍ عام، وأكد أن وجود القواعد العسكرية في البحرين غير شرعي وهو احتلال، لأنه يثبت حكمًا لا شرعية له، رغمًا عن الشعب الذي يرفض وجود النظام الحاكم وحلفائه الدخلاء».

ولفت إلى أن شعب البحرين سيظل يواجه هذا الوجود الأمريكي المقيت بكل حزمٍ وإرادة، وأنه لن يركع لأدوات القتل والتدمير المتآمرة عليه، ولا يفقه إلا لغة الكرامة.

وأشار إلى أنه من الجمعة الأولى من شهر رمضان، وهو «اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية»، إلى الجمعة الأخيرة وهو «يوم القدس العالمي»، سيثبت شعب البحرين أنه يمثل وجودًا أساسيًا في كسر الاستكبار العالمي، وطرد الشيطان الأكبر وذيوله الصهاينة من البحرين والمنطقة».
مصدر : وكالات
رقم : 988544
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
11 نيسان 2022
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
11 نيسان 2022
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
11 نيسان 2022
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
11 نيسان 2022
جنين... حوّلت المخيم الفلسطيني الى أيقونة مقاومة
جنين... حوّلت المخيم الفلسطيني الى أيقونة مقاومة
11 نيسان 2022
رئيسي: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا النووية
رئيسي: لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا النووية
9 نيسان 2022
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين
9 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
قائد الثورة الاسلامية يتبرع بمليار تومان للافراج عن السجناء المعوزين
9 نيسان 2022
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
استمرار حملة المساعدات الاجتماعية والصحية لحزب الله في مناطق صيدا المحرومة
9 نيسان 2022
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
حرب أوكرانيا ولعبة الإعلام الغربي
9 نيسان 2022
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
6 سيناريوهات للساحة السياسية العراقية بعد مهلة 40 يومًا لمقتدى الصدر
9 نيسان 2022
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
لماذا تفكر الرياض في إعادة فتح سفارتها في بيروت؟
9 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان