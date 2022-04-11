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الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 18:24

التعليق الأول لرئيس وزراء باكستان الجديد حول العلاقات مع إيران

التعليق الأول لرئيس وزراء باكستان الجديد حول العلاقات مع إيران
وأكد محمد شهباز شريف مساء اليوم الاثنين ، بعد انتخابه بصفته رئيس وزراء باكستان الثالث والعشرين ، عزم الحكومة المقبلة القوية على تعزيز سياستها الخارجية.

ووصف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها مهمة وأخوية وشدد على دعمه لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين باكستان وإيران.

وفي إشارة إلى الأوضاع في أفغانستان وعواقب تصعيد الأزمة في البلد المجاور على المنطقة والدول المجاورة الأخرى ، دعا شهباز شريف إلى الاهتمام الفوري وتقديم المساعدة للشعب الأفغاني وبذل جهود للتغلب على الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان.

ووصف علاقات باكستان مع الصين بأنها استراتيجية وغير قابلة للانفكاك ، مضيفًا أن الحكومة الباكستانية المقبلة ستتابع بشكل أسرع ممرًا اقتصاديًا مشتركًا بين باكستان والصين يسمى سيباك.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد ، في معرض إقراره بعلاقات باكستان المعقدة مع الولايات المتحدة والخلافات بين البلدين ، "إن إسلام أباد تريد علاقة متكافئة مع واشنطن.

وقال شهباز شريف ، في إشارة إلى خطاب التهديد الأمريكي ضد باكستان والجدل الدائر حول مزاعم المعارضة بالتواطؤ في مؤامرة خارجية: "حتى الأيام المقبلة ، سيعقد اجتماع خاص للجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية خلف الأبواب المغلقة وستقدم ايضاحات في هذا الصدد."

وحول علاقات باكستان مع الهند ، قال إن نيودلهي يجب أن تهتم برفاهية شعب شبه القارة الهندية وأن تسمح لشعب كشمير بتقرير مصيرهم بحرية.

واكد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد دعم فلسطين وقال "سنواصل دعم حق الشعب الفلسطيني المظلوم في الحرية والاستقلال وتحرير القدس".
رقم : 988549
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