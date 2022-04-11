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الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 18:27

دونيتسك تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول

دونيتسك تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول
وقال بوشيلين على الهواء في القناة الأولى: "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا".

وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، في وقت سابق من اليوم إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وكشف بوشلين أن أكثر من 1500 مسلح أوكراني يتواجدون في منطقة مصنع ماريوبول "آزوفستال".

وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا، لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين في منطقة مصنع آزوفستال. ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس الأحد، أن الجنود الروس بالتعاون مع قواتها نجحوا بإجلاء 47 بحارا من العاملين في طواقم السفن التي حاصرها القوميون الأوكرانيون في ميناء ماريوبول.

الجدير بالذكر، أنه منذ إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو من ذلك العام، سيطرت قوات الأمن الأوكرانية على المدينة، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.

وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
 
رقم : 988550
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