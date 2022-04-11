الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي في عموم البلاد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت 207 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 677 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة بالفيروس.



وأشارت إلى تلقي 15423 شخصاً للقاح الجائحة خلال يوم واحد.