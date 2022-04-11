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الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 20:57

‘‘جنين‘‘ المقاومة.. وتفاعل كبير من الشعب الفلسطيني

‘‘جنين‘‘ المقاومة.. وتفاعل كبير من الشعب الفلسطيني
ابتدأت اشتباكات عنيفة منذ صباح يوم السبت الماضي بين مقاومين فلسطينيين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين في محاولة لاعتقال والد وعائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" .

ما يجرى في جنين هو عدوان "إسرائيلي" في محاولة لترميم صورته والخروج من أثر الصدمة التي أصابته خلال وبعد عمليات المقاومة النوعية التي كشفت عجزه وفشله.

ذلك ما اكده القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب السبت الماضي، بقوله إن ما يجرى في جنين هو عدوان "إسرائيلي" في محاولة لترميم صورته والخروج من أثر الصدمة التي أصابته خلال وبعد عمليات المقاومة النوعية التي كشفت عجزه وفشله، وانه "سيفشل وغرور القوة لن يحقق للعدو صورة النصر ولن يجلب الأمن لمستوطنيه لأن شعبنا ومقاومتنا أقوى عزيمة واصلب إرادة، مشيراً إلى أنه ومهما بلغ حجم الإرهاب الصهيوني فإننا لن نستسلم أمامه وسنظل نواجهه بكل ثبات وبساله"..

وحذر القيادي شهاب العدو من استمرار عدوانه في جنين كونها ستفجر الأوضاع رأساً على عقب وستفتح ساحات المواجهة، موضحا ان مقاتلي سرايا القدس في جنين يخوضون مواجهات ويتصدون للعدو منذ الصباح، معتبراً أن شعبنا موحد ومقاومتنا كلها تقف مع المقاتلين في جنين ولن تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا.

هذا وقال ناصر أبو شريف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي: إن اقتحام مخيم جنين واستشهاد المجاهد أحمد السعدي دليل على أن الاحتلال هو المتسبب الرئيس بكل ما يجري، معتبراً أن مجاهدي المقاومة لن يسمحوا للاحتلال باجتياح واستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا.

وأضاف أبو شريف، أن فلسطين هي المحك الحقيقي، ولا حل دون عودة الحقوق إلى أصحابها، وأن ممارسة الجهاد مشروعة في الزمان والمكان المناسبين، مشيراً إلى حقنا المشروع في القدس ويافا وحيفا وجنين ونابلس كأرض فلسطين واحدة.

من جهتها أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتصدي مقاتلي المقاومة في مخيم جنين لجيش الاحتلال الصهيوني وقوّاته الخاصة؛ "دفاعاً عن عائلة الشهيد رعد فتحي حازم"، منفذ عملية "تل أبيب".

ودعت "حماس" في بيان لها، الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية، في مواجهة جرائم الاحتلال، ونصرة لأهل جنين"

في هذه الاثناء لازال أبناء فلسطين يقاومون وحتى صباح اليوم الاثنين، محاولات قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مخيم جنين، حيث كتب احد الفلسطينيين تغريدة قال فيها ان ابناء جنين يتصدون لمحاولة اقتحامه، موضحا "ان الكيان الذي لا يقدر على اختراق مخيم، والدفاع عن نفسه ، لا يمكنه الدفاع عن حلفائه الخانعين".

وقد استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب محمد حسين زكارنة (١٧ عاما) من الحي الشرقي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم امس الاحد،

وكان الشاب زكارنة اصيب برصاصة في خاصرته، اطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت الى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.
رقم : 988577
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