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الاثنين 11 نيسان 2022 ساعة 21:01

السيد نصر الله: يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات الشعب الفلسطيني

السيد نصر الله: يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات الشعب الفلسطيني
وأكد السيد نصر الله على الوقوف باجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة وقال ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الإسرائيلي.

وأضاف السيد نصر الله: إذا كنتم تراهنون على يأس واحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون.

كما قال الأمين العام لحزب الله : إذا كنتم تظنون أن الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون.

وأضاف السيد نصر الله: ما يجري في فلسطين المحتلة وحولها يحتاج إلى وقفة طويلة وإلى مزيد من الدعم والتضامن.

واشار السيد نصر الله الى أن المقاومة في حرب نيسان 96 استطاعت أن تفرض على العدو معادلة حماية المدنيين مع استمرار عملها..
رقم : 988578
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