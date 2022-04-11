وزير النفط العراقي يؤكد الالتزام بالمبادئ الأساسية بشأن نفط كردستان

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد كردستان العراق، خالد شواني، قال عبد الجبار إن "المبادئ الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلا عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل، تملك للسلطة الاتحادية، وتخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم أعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية".



وأوضح أنه "من التضمينات الأساسية فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، يملك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح كردستان في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الإتحادية".



من جانبه قال شواني إن "الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري، مؤكدا أن "قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل لازالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة كردستان".