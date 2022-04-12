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الثلاثاء 12 نيسان 2022 ساعة 08:02
شهيد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بعسقلان
وأفاد موقع جيش الاحتلال، "بإصابة جندي بجراح طفيفة في عملية الطعن في عسقلان، مشيرًا إلى أنه جرى تحييد المنفذ".
وذكرت القناة 12 العبرية، أنه تم إطلاق النار على عامل في موقع بناء بعسقلان بعدما طعن ضابط شرطة "إسرائيلي".
مصدر :
وكالات
رقم :
988639
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