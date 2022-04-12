مسؤول قضائي: مرتكب جريمة العتبة الرضوية هو المتهم الوحيد في الملف

وقال صادقي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاثنين: انه وبعد حادثة المرقد الرضوي الذي هاجم فيه المتهم بالسكين 3 من طلبة العلوم الدينية تم استدعاء عددا من المشتبه بهم الا انه لم تتوفر اي ادلة على ضلوعهم في الجريمة بصورة مباشرة او المساعدة في ارتكباها ودعمها.



واوضح انه وبعد وقوع الحادث تم فحص كاميرات العتبة الرضوية واخذت افادت الشهود التي ساعدت كثيرا في التحقيق بالملف كما اخذت اعترافات المتهم وافادات المشتبه بهم.



وصرح بان المتهم ارتكب جريمته متاثرا بعقيدة التيارات التكفيرية وسيتم البت في ملفه بصورة عاجلة بعد ارساله الى الغرفة الخاصة بمحكمة الثورة.



واشار الى ان المتهم كان قد هاجم قبل ارتكاب جريمته في اليوم ذاته اثنين من طلبة العلوم الدينية الا انه فشل في طعنهم لبعض الاسباب ومن ثم هاجم طلبة العلوم الدينية الثلاثة ولم تكن له معرفة مسبقه بهم.



وصرح بان المتهم كان قد تلقى عن طريق الاجواء الافتراضية التدريب اللازم حول كيفية اخفاء الاسلحة حيث تمكن من اخفاء سكينه والدخول به الى العتبة الرضوية ليرتكب من ثم جريمته.



يذكر ان عنصرا تكفيريا قام يوم الثلاثاء الماضي بمهاجمة 3 من طلبة العلوم الدينية في صحن مرقد الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ما ادى الى استشهاد احدهم وهو محمد اصلاني على الفور فيما اصيب الاخران وهما حجة الاسلام محمد صادق دارائي وحجة الاسلام محسن باکدامن حيث نقلا على اثرها الى المستشفى للعلاج وخضع كلامهما لعمليات جراحية.



ويوم الخميس استشهد حجة الاسلام دارائي ايضا بسبب الجراح البالغة التي كان قد اصيب بها.