طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب

واشار خطيب خلال لقائه آية الله كاظم نورمفيدي ممثل الولي الفقيه بمحافظة كلستان وامام جمعة جرجان مركز المحافظة، يوم الاثنين، إلى الاعتداء الإرهابي الاخير في مرقد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام، محذرا من ان العدو يسعى دوما عبر شن هجمات اعلامية لبث الفرقة وضرب الوحدة الوطنية.



واضاف: الا ان الشعب الايراني أظهر أنه ببصيرته وذكائه ، لديه امل وثقة كاملة بالدولة، وان هذا الامل الثقة اديا الى صمود الدولة والشعب في الساحة.



وأضاف: العدو يحاول دائما المساس بهذه الوحدة ، الا ان اليقظة واساليب الادارة التي تسود المحافظة استطاعت إفشال كافة مخططات ومؤامرات العدو.



وتابع وزير الامن الايراني: العدو لن يتخلى عن عدائه بسبب نزعته الذاتية ، ومن الطبيعي أن يزيد من عدائه ويحاول توجيه الضربة للجمهورية الاسلامية.



يذكر ان عنصرا تكفيريا قام يوم الثلاثاء الماضي بمهاجمة 3 من طلبة العلوم الدينية في صحن مرقد الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد ما ادى الى استشهاد احدهم وهو محمد اصلاني على الفور فيما اصيب الاخران وهما حجة الاسلام محمد صادق دارائي وحجة الاسلام محسن باکدامن حيث نقلا على اثرها الى المستشفى للعلاج وخضع كلامهما لعمليات جراحية.



ويوم الخميس الماضي استشهد حجة الاسلام دارائي ايضا بسبب الجراح البالغة التي كان قد اصيب بها.