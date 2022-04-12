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الثلاثاء 12 نيسان 2022 ساعة 08:41

الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة

الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
وخلال لقائه مساء الاثنين، مجموعة من ذاكري مناقب اهل البيت (عليهم السلام) في ذكرى ليلة وفاة ام المؤمنين خديجة الكبرى (رضوان الله عليها) اشار رئيس الجمهورية الى اجراءات الحكومة لتحقيق العوائد للبلاد وقال: انه وفي ضوء الاجراءات المتخذة خلال الاشهر الماضية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري والصادرات مع مختلف دول العالم وفي الوقت الذي كان بيع النفط في الماضي رهنا بتوقيع عقود مختلفة فاننا اليوم نصدر النفط بسهولة وثبت من خلال ذلك بانه لو توفرت الارادة الجادة لعمل ما فلا عائق يمكنه الوقوف امام البلاد.

وقال رئيسي اننا نتولى اليوم مهمة جسيمة لتنمية البلاد وازدهارها وحل مشاكل الناس ، واضاف: لقد وعدنا بحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية وان الحكومة عازمة على اتخاذ الخطوات على هذا الطريق.

وفي إشارة إلى الظروف الاقتصادية غير المواتية التي كانت قائمة قبل بداية عمل الحكومة الحالية ، قال رئيس الجمهورية: برعاية الباري تعالى، تمكنا من خلق عائدات للبلاد من دون الاقتراض من البنك المركزي أو خلق أموال من شأنها زيادة التضخم بشكل كبير، وان ندفع رواتب الموظفين دون تأخير ليوم واحد.
رقم : 988656
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