بوتين: روسيا ستستأنف برنامج القمر

ووفقا للرئيس الروسي فإن الحديث يجري عن إطلاق جهاز "لونا 25" (القمر-25) الأوتوماتيكي، كذلك أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تنفيذ جميع خططها في مجال الفضاء، على الرغم من الضغوطات من الخارج (العقوبات).



وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في الذكرى الـ61 لأول تحليق فضائي في العالم، والذي يصادف اليوم (12 أبريل 2022).



وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا وبيلاروس ستقومان بشكل مشترك في بناء البنية التحتية في قطاع الفضاء، وطلب الرئيس من وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" توفير التدريب والطيران إلى الفضاء لممثل بيلاروس.