الصحة الايرانية: 2737 إصابة و 28 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 197 ألفا و 505 إصابات مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 378 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1411 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 927 ألفا و 42 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 28 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 140 ألفا و 678 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 116 ألفا و 410 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 227 ألفا و 374 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و 612 ألفا و 163 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 147 مليونا و 955 ألفا و 947 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 50 مليونا و 137 ألفا و 256 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 34 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 69 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 291 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 54 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).