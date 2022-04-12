اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

وقالت مصادر محلية لموقع فلسطين اليوم: "إن قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها".



وأفادت المصادر أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقة بتسليم نفسه ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين



ويشار إلى مدينة جنين ومخيمها تعيش حالة من الاستنفار وخاصة بعد توعد الاحتلال بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عددٍ من المطلوبين ، وبالإضافة إلى اعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه .