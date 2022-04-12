الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 نيسان 2022 ساعة 15:45

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين
وقالت مصادر محلية لموقع فلسطين اليوم: "إن قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها".

وأفادت المصادر أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقة بتسليم نفسه ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين

ويشار إلى مدينة جنين ومخيمها تعيش حالة من الاستنفار وخاصة بعد توعد الاحتلال بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عددٍ من المطلوبين ، وبالإضافة إلى اعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه .
مصدر : وكالات
رقم : 988713
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
قائد الثورة: العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
الرئيس الايراني: نصدر نفطنا بسهولة
12 نيسان 2022
طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب
طهران : الاعتداء الارهابي في مرقد الامام الرضا (ع) يستهدف وحدة الشعب
12 نيسان 2022
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
12 نيسان 2022
قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة
قائد حركة انصارالله: صبر شعبنا اليمني وصل العدوان إلى نقطة مسدودة
12 نيسان 2022
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
12 نيسان 2022
ازمة ناقلات النفط.. استهتار سعودي وتجاهل أممي
ازمة ناقلات النفط.. استهتار سعودي وتجاهل أممي
12 نيسان 2022
السيد نصر الله: يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات الشعب الفلسطيني
السيد نصر الله: يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات الشعب الفلسطيني
11 نيسان 2022
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
رئيسي: استراتيجيتنا بالمفاوضات النووية هي تلك المعلنة من قبل قائد الثورة
11 نيسان 2022
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني
11 نيسان 2022
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
هل ستستمر المصالحة بين أردوغان وابن سلمان؟
11 نيسان 2022
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
الضفة الغربية على أعتاب ‘‘ثورة وشيكة‘‘.. ما علاقة ‘‘جنين‘‘ ؟
11 نيسان 2022
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
الأبعاد الخفية والمرئية لنفوذ الموساد في إقليم كردستان
11 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي
الشعب البحريني صخرة في وجه التطبيع
ازمة ناقلات النفط.. استهتار سعودي وتجاهل أممي
يهود شيكاغو يعادون الصهيونية ويتضامنون مع الشعب الفسطيني