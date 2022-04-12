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الثلاثاء 12 نيسان 2022 ساعة 17:43
قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من كبار المسؤولين في البلاد
وجرى هذا اللقاء الذي تزامن مع اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران؛ مع رعاية كامل التعليمات الصحية والوقائية ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا.
مصدر :
وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (ارنا)
رقم :
988740
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