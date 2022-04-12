جنين تنتصر على الاحتلال الصهيوني وتجبره على الانسحاب

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة جنين ومخيمها بعد ساعات من الاقتحام، وتخلل ذلك اعتقال أربعة شبان، واشتباكات بين مقاومين وتلك القوات.



وفي هذا الصدد أوضح مسؤول فلسطيني أنّ الشبان الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال خلال اقتحامها جنين هم: ضرغام زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين، وعبد الرزاق صدقي فريحات، وزهو فريحات، ونجله مجدي، وذلك عقب مداهمة منازلهم في بلدة اليامون غربي جنين.



وأضاف المسؤول أن قوات الاحتلال دهمت منزل الصحافي مجاهد السعدي، ومنزل والده و3 منازل أخرى، واعتقلت شقيقيه حمادة وإبراهيم، بدعوى أنّ شقيقه نور مطلوب، حيث طالبت قوات الاحتلال العائلة بتسليمه فوراً، مهددةً بتصفيته.



وبينت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت فوريك المجاورة لبيت دجن، ودهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أحد الشبان، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات دون وقوع إصابات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مدينة نابلس.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من حي رأس العمود شرقي القدس، كما اعتقلت ثلاثة شبان اليوم، من بلدة اليامون غربي جنين، و3 شبان من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، كما اعتقلت شاباً من بلدة طمون جنوبي طوباس، وشابين من بلدة صوريف شمالي الخليل، فيما اعتقلت المحامي محمد زهور من بلدة بيت كاحل غربي الخليل، وشاباً من بلدة دير سامت جنوبي الخليل.



وفي سياق متصل لفت قيادي فلسطيني إلى أن المقاومة "تتابع عن كثب في ما يتعلق بتهديد الاحتلال باقتحام مخيم جنين، أضاف: "المقاومة تراقب ما يحدث في مخيم جنين، وجاهزون للذود عن كل مدننا وقرانا ومخيماتنا، ولن نترك هذا العدو يستفرد بالمخيم، الذي يمثل عنوانا للوحدة والتلاحم بين أبناء شعبنا".



وافادت مصادر بأنه أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمالي الضفة.



كذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة.



وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، عقب صلاة التراويح، وعولج المصابون ميدانياً.



كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة، وذلك بعد مواجهات أخرى اندلعت عقب مواراة الشهيد محمد غنيم الثرى.



وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غربي بيت لحم.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت شابين خلال مداهمة عدة منازل وتفتيشها وتخريب جدرانها، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" الصحافي محمد أبو ثابت من البلدة.



وأشار أبو ثابت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أيمن حنيني، والشاب أيسر أبو كنعان، كما سرق جنود الاحتلال مبلغاً مالياً يقدَّر بنحو 8 آلاف دولار، ومصاغاً ذهبياً.



وأكدت كتائب "شهداء الأقصى"، الذراع العسكرية لحركة "فتح"، في بيان صحافي، استهداف مركبة عسكرية لقوات الاحتلال جنوبي مدينة نابلس.



وقالت الكتائب: "تمكنت مجموعة من مقاتلي كتائب شهداء الأقصى من استهداف وإطلاق النار بشكل مباشر صوب مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس، بالقرب من مغتصبة (يستهار) المقامة على أراضي جنوب نابلس".



وتابعت الكتائب، "أكد مقاتلونا إصابة المركبة العسكرية، وانسحاب المقاتلين إلى قواعدهم بسلام تحفظهم عناية الرحمن".



وبالتوازي انطلقت مسيرات ليل أمس الإثنين، تنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة في محافظة جنين، خرجت إحداها من مخيم قلنديا شمالي القدس إلى حاجز قلنديا العسكري المقام على مدخل المخيم، وأخرى في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية وجابت شوارع المدينة، كما انطلقت مسيرة أخرى جابت شوارع مدينة نابلس.



وذكرت مصادر صحافية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين والأحياء المحيطة بمخيم جنين وتمركزت في شوارعها، ودهمت عديد المنازل ونفذت اعتقالات، تزامناً مع استهداف مقاومين لتلك القوات.

