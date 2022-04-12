بوتين يعلن فشل المحادثات الروسية الأوكرانية

وقال الرئيس الروسي، إن المفاوضات بلغت حائطا مسدودا، موضحا أن أحداث بوتشا الأوكرانية ملفقة ومزيفة.



وقال فلاديمير بوتين: لن نخفي أي معلومات عن العملية العسكرية في أوكرانيا، مهددا أوروبا بموجة مهاجرين جديدة.



صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأن نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو سلمه الوثائق الخاصة بالعمل التخريبي في مدينة بوتشا، مشيرا مرة أخرى إلى أن الوضع فيها مزيف.



وذكر بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء أن استفزازات مماثلة كانت تنظم في سوريا حيث واجه الرئيس السوري، بشار الأسد تهما باستخدام الأسلحة الكيميائية.



وأضاف: "واتضح فيما بعد أن هذه المعلومات مزيفة. مثل المعلومات المزيفة في توشا".



واتهم لوكاشينكو لندن بالوقوف وراء الاستفزاز في بوتشا الأوكرانية، معتبرا أنها "عملية خاصة بريطانية"، وأعرب عن استعداد مينسك لتقديم مواد للتحقيق في إعداد العملية في بوتشا.