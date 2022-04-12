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الثلاثاء 12 نيسان 2022 ساعة 21:58

امير عبداللهيان : الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة

امير عبداللهيان : الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة
واشار وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء خلال استقباله سفير حكومة الإنقاذ الوطني اليمني إلى مقاومة الشعب اليمني تجاه هجمات التحالف وقلقه من الأوضاع المتأزمة في اليمن واكد على ضرورة رفع الحصار الكامل وإحلال وقف إطلاق النار الدائم وتوفير الارضية للمحادثات اليمنية بشان تقرير مصيره.

وأضاف وزير الخارجية ان الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة ومن خلال التحلى باليقظة.

بدوره أشاد سفير حكومة الإنقاذ الوطني إبراهيم الديلمي خلال اللقاء، بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في دعم اليمن.

وأطلع الديلمي وزير الخارجية في اللقاء على عملية وقف إطلاق النار المؤقت وآخر المستجدات.

يذكر ان مكتب مندوب الامم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ قد اعلن على بدء الهدنة في اليمن لمدة شهرين ابتداء من الساعة السابعة من السبت الماضي (2 نيسان /ابريل) إلا ان مصادر اعلامية يمنية قد اعلنت بعد بضع ساعات فقط من اعلان بدء الهدنة عن استشهاد 3 مدنيين يمنيين في قصف مدفعي وصاروخي سعودي على شمال اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن قبل ايام "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة العسكرية والانسانية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الجانب الآخر بذلك".
رقم : 988780
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