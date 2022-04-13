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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 10:03

الداخلية العراقية تعلن اغلاق مقار "الحركة المنحرفة"

الداخلية العراقية تعلن اغلاق مقار "الحركة المنحرفة"
وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع "بحرص ومسؤولية على تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، الانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين اطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي تضمنت اساءات لعقائد ومشاعر المواطنين في منحى هدفه اثارة البغضاء بين صفوف ابناء شعبنا ولتحقيق اهداف خبيثة غادرها العراقيون الى غير رجعة".

وأضافت أن "تشكيلات وزارة الداخلية اغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل امام القضاء"، مؤكدة أن "القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق".

ولفتت الداخلية الى أن "اي ردود فعل فردية او جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة ولا تخدم سوى اصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الاهلي".

وتابع بيان الداخلية أنه "في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الى تعاون المواطنين الكرام في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط الأمن وحماية السلم فأنها ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن او الاساءة للعقائد او المتسببين بالاضرار بالاملاك العامة والخاصة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لمحمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.
مصدر : وكالات
رقم : 988849
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