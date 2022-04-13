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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 11:27

شهيد وإصابات خلال اقتحام الإحتلال نابلس ومداهمات في جنين

شهيد وإصابات خلال اقتحام الإحتلال نابلس ومداهمات في جنين
وداهمت قوات الاحتلال مناطق في جنين، وشنت حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاما)، استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء.

وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعد اقتحام عدة بلدات وقرى في نابلس، إلى جانب اعتقال آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا واللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وأفادت مصادر طبية، أن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، مضيفة أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، وآخر بحجر في رأسه.

وأصيب خمسة مواطنين بالرصاص الحي بينهم حالة حرجة، وخمسة بالمطاط، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إلى جانب إصابة شاب برضوض بعد دهسه من قبل آليات الاحتلال، وثمانية آخرين بحالات اختناق في محيط قبر يوسف.

وفي سياق متصل، فتشت قوات الاحتلال منازل عدة في بيتا واللبن الشرقية وعوريف، وعاثت بها خرابا، واعتقلت خمسة مواطنين من بيتا، وهم، جمال دويكات، واسلام نعيم دياب، أيسر طايل جاغوب، ورائد عبد الرحمن برهم، وايهاب اسماعيل حمايل، ونضال يوسف جميل شحادة من عوريف.

ومن اللبن الشرقية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين بدر وعمرو محمود ضراغمة، واحتجزت الشاب أحمد سمير ضراغمة، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، ودمرت صالون الحلاقة الخاص به.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح مصعب حنايشة من بلدة قباطية، وزيد غالب الديسي من جبع، وأواب يعاقبة من كفر راعي، إلى جانب اعتقال مصعب قطاوي وعبد الرحمن ماجد حج حسن، وعبد الرحمن حجاوي من قلقيلية، والأسير المحرر محمد القاضي من البيرة.
رقم : 988861
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