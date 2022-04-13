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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 11:49

ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب

ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب
وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "لو بوينت"، سيصدر العدد القادم منها يوم الخميس: "أعتقد أن بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى. كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

وحسب الزعيم الفرنسي فإن العالم يمر بفترة تحول عالمي، و"لم يعد عالما ثنائي القطب، بل عالما متعدد الأقطاب".

وقال ماكرون: "نرى أيضا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، واتخذت دول الخليج موقفا محايدا بسبب موقفها المشكك في الولايات المتحدة، واختارت العديد من الدول الإفريقية عدم الانحياز".
مصدر : وكالات
رقم : 988863
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