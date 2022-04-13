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الأربعاء 13 نيسان 2022 ساعة 13:13

طقس العراق خلال الايام الأربعة المقبلة وموعد انتهاء موجات الغبار

طقس العراق خلال الايام الأربعة المقبلة وموعد انتهاء موجات الغبار
وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً يتحول الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خلال النهار يتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً واحياناً يكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في الاقسام الجبلية منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".
مصدر : وكالات
رقم : 988868
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